İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın istifa etmesinin ardından istifa edeceği konuşulan belediye başkanları arasında ismi geçen Faruk Akdoğan, bugün basın toplantısı düzenledi. Niğde Belediye Başkanlığı'nda ikinci dönemi olan Faruk Akdoğan, başkanlık görevinden istifa ettiğini açıkladı.

"CUMHURBAŞKANI'MIZIN VE PARTİMİN EMRİNDE OLACAĞIM"

Niğde Belediye Başkanlığı görevinden istifa eden AK Parti'li Faruk Akdoğan, belediye personelinin de katıldığı toplantıda, 8.5 yıllık sürede yaptığı hizmetleri anlattı. Bugün itibarıyla görevinden ayrıldığını belirten Akdoğan, istifasının ardından yaptığı yazılı açıklamada ise şunları kaydetti:

"8.5 yıldır yürüttüğüm belediye başkanlığı görevimden başım dik alnım açık olarak ayrılıyorum. Bilinmesini isterim ki bana iki defa AK Parti İl Başkanlığı, 2 defada Belediye Başkan adaylığı görevini tevdi eden Sayın Cumhurbaşkanımızın ve partimin her zaman emrinde olacağım. Bu görev bana tevdi edilirken nasıl heyecanlandıysak bugün de aynı heyecanla görevimden ayrılıyorum. Bu kararımın ülkem, partim, şahsım ve özellikle de hizmet etmekten gurur duyduğum Niğde için hayırlara vesile olmasını diliyor, mesai arkadaşlarımdan ve Niğde halkımızdan haklarını helal etmesini istiyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum."

FARUK AKDOĞAN KİMDİR?

3 çocuk babası olan Faruk Akdoğan, 1991-1998 yılları arası Refah Partisi Merkez İlçe Başkanlığı, 1999-2001 yılları arasında Fazilet Partisi İl Başkanı olarak görev yaptı. 1994 yılında Refah Partisi'nden, 1999 yılında da Fazilet Partisi'nden İl Genel Meclis Üyesi seçildi. 2001 yılında AK Parti kurucu üyeleri arasında yer aldı. 2002'de AK Niğde İl Başkanı olarak görevlendirildi. 29 Mart 2009'deki yerel seçimlerde yüzde 39.9 oy oranıyla Niğde Belediye Başkanı seçildi. Akdoğan, 2014 seçimlerinde ise oy oranını yüzde 41.1'e yükselterek tekrar Başkan seçildi.

DEĞİŞİM TALEBİ ERDOĞAN'DAN GELMİŞTİ

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın "metal yorgunluğu" gerekçe göstererek parti teşkilatları ve partili belediye başkanlıklarındaki değişim talebi, 16 Nisan referandumunun ardından gündeme gelmişti. Erdoğan neredeyse her konuşmasında teşikilatlardaki değişime vurgu yapmış, yorgun arkadaşlarını değiştireceğinin sinyalini vermişti. Kabinede dar kapsamlı revizyonun ardından 22 il başkanı istifa etmişti. Teşkilatlarda sessiz sedasız yürüyen görevden almalar ve istifalar İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın istifasıyla gündemin baş sıralarına oturmuştu. Başkent kulisleri Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek istifa etti edecek dedikodusuyla çalkalanırken haber Niğde'den geldi. Niğde Belediye Başkanı Faruk Akdoğan, başkanlık görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Kaynak: haberinburada