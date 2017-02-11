

Afrika kıtasıyla ilişkilerin artırılması ve derinleştirilmesi için kurulan temaslar meyvelerini vermeye başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 22-25 Ocak günlerinde Tanzanya-Mozambik-Madagaskar'ı kapsayan ziyaretine katılan iş adamları önemli iş bağlantılarıyla yurda döndü.



Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'nun (DEİK) bilgi notuna göre; üç ülkeyi kapsayan iş gezisine katılan 121 Türk İş adamının yüzde 59'u iş bağlantısı yaptı. Bu geziye katılan iş adamlarından 70'i, ikili ticaret ve yatırım konusunda Afrikalı muhataplarıyla el sıkıştı.







kaynak:milliyet