ERDOĞAN'IN HAMLESİ SONRASI MİLYON DOLARLIK İMZA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz ay yaptığı Tanzanya-Mozambik-Madagaskar ziyaretine katılan 121 iş adamından 70'i iş bağlantısıyla döndü.
Afrika kıtasıyla ilişkilerin artırılması ve derinleştirilmesi için kurulan temaslar meyvelerini vermeye başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 22-25 Ocak günlerinde Tanzanya-Mozambik-Madagaskar'ı kapsayan ziyaretine katılan iş adamları önemli iş bağlantılarıyla yurda döndü.
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'nun (DEİK) bilgi notuna göre; üç ülkeyi kapsayan iş gezisine katılan 121 Türk İş adamının yüzde 59'u iş bağlantısı yaptı. Bu geziye katılan iş adamlarından 70'i, ikili ticaret ve yatırım konusunda Afrikalı muhataplarıyla el sıkıştı.
kaynak:milliyet
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