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erdoğan'ın hamlesi sonrası milyon dolarlık imza

ERDOĞAN'IN HAMLESİ SONRASI MİLYON DOLARLIK İMZA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz ay yaptığı Tanzanya-Mozambik-Madagaskar ziyaretine katılan 121 iş adamından 70'i iş bağlantısıyla döndü.

Tarih : 11 Şubat 2017, 11:31
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Afrika kıtasıyla ilişkilerin artırılması ve derinleştirilmesi için kurulan temaslar meyvelerini vermeye başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 22-25 Ocak günlerinde Tanzanya-Mozambik-Madagaskar'ı kapsayan ziyaretine katılan iş adamları önemli iş bağlantılarıyla yurda döndü.



Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'nun (DEİK) bilgi notuna göre; üç ülkeyi kapsayan iş gezisine katılan 121 Türk İş adamının yüzde 59'u iş bağlantısı yaptı. Bu geziye katılan iş adamlarından 70'i, ikili ticaret ve yatırım konusunda Afrikalı muhataplarıyla el sıkıştı.



 



kaynak:milliyet








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