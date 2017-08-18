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ERDOĞAN'IN GURBETÇİLERE OY ÇAĞRISINA, ALMANYA'DAN CEVAP GELDİ: EGEMENLİĞİMİZE EN BÜYÜK MÜDAHALE


Erdoğan'ın Gurbetçilere Oy Çağrısına, Almanya'dan Cevap Geldi: Egemenliğimize En Büyük Müdahale
Tarih : 18 Ağustos 2017, 20:00
Puan Ver : Erdoğan'ın Gurbetçilere Oy Çağrısına, Almanya'dan Cevap Geldi: Egemenliğimize En Büyük Müdahale(5/10)1

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözlerine yönelik, "Ülkemizin egemenliğine daha önce eşi benzeri görülmemiş bir müdahale" yorumunda bulundu.

RedaktionsNetzwerk'e konuşan Gabriel, "Erdoğan'ın Almanya'nın seçim kampanyasına müdahalesi, Almanya'daki insanları birbirine karşı kışkırtmak istediğini gösteriyor" dedi.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Erdoğan, Almanya'da yapılacak seçimlerle ilgili şu ifadeleri kullanmıştı:

"SPD ve Hristiyan Demokratlar olarak 'Türkiye'yi ne kadar hırpalarsak o kadar içeride fazla oy alırız' havasına düşmüşlerdir. Ben de Almanya'daki bütün soydaşlarıma diyorum ki sakın bir yanlışa düşüp de bunları desteklemeyin. Ne Hristiyan Demokratları ne SPD'yi ne Yeşilleri. Bunların hepsi Türkiye düşmanıdır. Orada şu anda Türkiye'ye karşı düşmanlık yapmayan siyasi partilere gerekli desteği verin. Birinci parti, ikinci parti olmaları önemli değil, onlara verin. Çünkü bu bir yerde artık Almanya'da yaşayan tüm vatandaşlarımın bir onur mücadelesidir."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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