Yolcu Beraberi Cihaza Bandrol Vergisi Sürprizi
Beşiktaş Gaziantepspor'u Tek Golle Yıktı
Audi Q8 Konsepti Ortaya Çıktı
Koş Super Mario Koş!
Zuckerberg Jarvis İle Hayallerini Gerçeğe Dönüştürüyor
Mercedes A Serisi, Sedan Model İçin Hazırlanıyor
Abd'ye Giderken Sosyal Medya Hesaplarınızı Bildirmelisiniz
Rusya Hipersonik Uçak Çalışmalarına Başladı!
Hyundai Giyilebilir Teknolojiler İle Geliyor
İstanbul Anadolu Yakası'nda Elektrik Kesintisi
Kpss Din Hizmetleri Sonuçları Açıklandı
Rus Uçağı Karadeniz'e Düştü!
O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...

ERDOĞAN'IN FETÖ HASTANESİNDE AMELİYATINA HAKAN FİDAN ENGEL OLDU


ERDOĞAN'IN FETÖ HASTANESİNDE AMELİYATINA HAKAN FİDAN ENGEL OLDU
Tarih : 01 Eylül 2016, 12:09
Puan Ver : Erdoğan'ın Fetö Hastanesinde Ameliyatına Hakan Fidan Engel Oldu(6/10)6


İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) finansal destek sağladıkları iddiasıyla tutuklanan işadamları Emir Ağbaş ve Mehmet Çelikarslan ile tutuksuz olan şirket çalışanlarından Selami Başaran hakkında 5-10 yıl arasında hapis cezası istemiyle dava açıldı. İddianamede o dönem başbakan olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ameliyatına da yer verilerek, "Başbakan Recep Tayyip Erdoğan rahatsızlandığı zaman cemaate ait bir hastaneye yatırıldığını duyan Hakan Fidan, hızlı bir şekilde hastaneye yetişip ameliyata mani olmuş ve cemaatin/paralel yapının yapmak istediği tehlikeli sonuca engel olmuştur" ifadesi de yer aldı.



 








Etiketler: Erdoğan  In  Fetö  Hastanesinde  Ameliyatına  Hakan  Fidan  Engel  Oldu    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER