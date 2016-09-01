

İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) finansal destek sağladıkları iddiasıyla tutuklanan işadamları Emir Ağbaş ve Mehmet Çelikarslan ile tutuksuz olan şirket çalışanlarından Selami Başaran hakkında 5-10 yıl arasında hapis cezası istemiyle dava açıldı. İddianamede o dönem başbakan olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ameliyatına da yer verilerek, "Başbakan Recep Tayyip Erdoğan rahatsızlandığı zaman cemaate ait bir hastaneye yatırıldığını duyan Hakan Fidan, hızlı bir şekilde hastaneye yetişip ameliyata mani olmuş ve cemaatin/paralel yapının yapmak istediği tehlikeli sonuca engel olmuştur" ifadesi de yer aldı.







