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ERDOĞAN'IN ELİNİ SIKTIĞIM İÇİN PİŞMAN DEĞİLİM


ERDOĞAN'IN ELİNİ SIKTIĞIM İÇİN PİŞMAN DEĞİLİM
Tarih : 23 Mart 2017, 09:26
Puan Ver : Erdoğan'ın Elini Sıktığım İçin Pişman Değilim(5/10)5


'TÜRK GİBİ HİSSEDİYORUM' DEMİŞTİM

Yaşananlar sonrası Türkiye'den ayrılıp ayrılmamayı düşündüğü yönündeki soruya, "Türkiye ile Hollanda arasında yaşananlar benim ayrılmamı gerektirmiyor. Türkiye'de yaşamaktan dolayı çok mutluyum" yanıtını veren Sneijder, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elini sıktığın için pişman mısın?" şeklindeki kışkırtıcı soruya ise, "Erdoğan'ın elini sıktığım için asla pişman olmadım. Türk halkına hislerimi göstermek için oradaydım. O gün kendimi Türk gibi hissettiğimi söylemiştim. Diplomatik olaylar beni etkilemiyor" cevabını yapıştırdı.



 



kaynak:sabah








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