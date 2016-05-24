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ERDOĞAN'IN DAVETİ RUMLARI KIZDIRDI!


ERDOĞAN'IN DAVETİ RUMLARI KIZDIRDI!
Tarih : 24 Mayıs 2016, 09:43
Puan Ver : Erdoğan'ın Daveti Rumları Kızdırdı!(10/10)8


Dünya İnsani Zirvesi çerçevesinde bir yemek veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'yı da yemeğe davet etti.



Akıncı için Türkiye'den özel bir uçak gönderilirken, Akıncı'nın yemeğe katılmasına Kıbrıs Rum Kesimi lideri Nikos Anastasiades tepki gösterdi.Özel uçakla İstanbul'a gelen Akıncı, BM Genel Sekreteri Ban Ki-moon ile, müzakerelerde gelinen son aşamayı ve gelecek 7 ayki süreçte yapılması gerekenleri değerlendirdi.



Akıncı'nın yemeğe davet edilerek diplomatik prosedürün ihlal edildiğini savunan Rum lider, Erdoğan'ın düzenlediği yemeğe katılmadı.








Etiketler: Erdoğan  In  Daveti  Rumları  Kızdırdı    haber

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