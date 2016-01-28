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ERDOĞAN'IN ÇAĞRISINA HALKTAN BÜYÜK DESTEK


ERDOĞAN'IN ÇAĞRISINA HALKTAN BÜYÜK DESTEK
Tarih : 28 Ocak 2016, 09:29
Puan Ver : Erdoğan'ın Çağrısına Halktan Büyük Destek(5/10)3


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önceki gün ilk kez bir araya geldiği kaymakamlara hitaben tarihi bir konuşma yaptı. Erdoğan terör ağırlıklı konuşmasında, Paralel Devlet Yapılanması'na da (PDY) değinerek "Paralel Yapı'yla mücadelede desteğim daima yanınızdadır. İstediğiniz anda özel kalemimi telefonla arayarak bu bilgileri verebilirsiniz. Çünkü bizzat kendim bu işi takip ediyorum ve Devlet Denetleme Kurulu'nun da birinci derecede görevi budur. Bu mücadelede herhangi bir engelle karşılaşan, sıkıntı sorun yaşayan doğrudan bu bilgiyi bana aktarmalıdır" dedi.



VATANDAŞTAN TELEFON YAĞMURU



Bu sözlerin ardından, vatandaşlar Cumhurbaşkanlığı santralini kilitledi. Bir günde yüzlerce ihbarda bulunan vatandaşlar, Paralel Devlet Yapılanması'na karşı Cumhurbaşkanı'nın yanında oldukları mesajını da verdi. Türkiye'nin dört bir yanından arayan vatandaşların "Sayın Cumhurbaşkanımızla görüşmek istiyoruz. Paralel yapı ile ilgili ihbarda bulunacağız, mağduruz" dedikleri belirtildi.



TEK TEK NOT EDİLDİ



Cumhurbaşkanlığı yetkililerinin gelen tüm telefonları kayıt altına alarak, ihbar bilgilerini not ettikleri öğrenildi. İhbar telefonlarında vatandaşın bildirdiği konuların tamamının araştırılması için alınan notların bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iletileceği de kaydedildi. Öte yandan Devlet Denetleme Kurulu'nun PDY ile mücadelede çalışmalarına başladığı öğrenildi.



DDK'NIN DEV EKİBİ ÇALIŞMAYA BAŞLADI



Erdoğan'ın görevlendirdiğini açıkladığı Devlet Denetleme Kurulu (DDK), Paralel Yapı ile mücadele çalışmalarına start verdi. Bugün'e konuşan DDK yetkilileri "40 yıl boyunca devlete ince ince sızan terör örgütünün tüm uzantılarını deşifre etmek için dev bir ekip kurduk" dediler. Kurul bu kapsamda, tüm devlet kurumlarında uzman müfettişlerden oluşan ekipler halinde denetimlerde bulunacak. DDK kurumlardaki tüm belgelerle yazışmaları da mercek altına alacak.








Etiketler: Erdoğan  In  Çağrısına  Halktan  Büyük  Destek    haber

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