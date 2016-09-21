

Erdoğan, "Terörün ve savaşın kıskacında inleyen pek çok ülkede yüz binlerce çocuk, kadın, genç ve yaşlı öldürülmeye devam ediyor. Ölüm ve zulümden kaçan mülteciler Avrupa şehirlerinde aşağılayıcı muamelelerle karşı karşıya kalıyor. Dünyanın pek çok ülkesinde insanlar açlık, salgın hastalıklar, sefalet ve cehaletle boğuşuyor. Bu insanlık onuru ve vicdanını yaralayan utanç verici bir tablodur. Daha da acısı bu krizlerin ve sorunların çoğunun aslında kolaycı çözülebilecek mahiyette olmasıdır. Gelecek nesillerin huzuru, refahı ve güvenliği büyük ölçüde bugünden atacağımız adımlara, alacağımız tedbirlere bağlıdır" diye konuştu.







Kısa sürede binlerce mesaj yağdıCumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı.







Binlerce kullanıcı #ErdoganVoiceofTheOppressed (Mazlumların sesi Erdoğan) etiketiyle Erdoğan'a olan desteklerini dile getirdi.







#ErdoganVoiceofTheOppressed etiketi kısa sürede Twitter'da en çok konuşulan konular arasına girdi ve TT (Trending Topic) oldu.