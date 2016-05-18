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erdoğan'ın başkanlık ısrarı istikrar açısından tehlike

ERDOĞAN'IN BAŞKANLIK ISRARI İSTİKRAR AÇISINDAN TEHLİKE

Britanya'nın önde gelen gazetelerinden Financial Times, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın başkanlık sistemi konusundaki ısrarının ekonomik ve sosyal istikrar açısından tehlike yaratabileceğini yazdı.

Tarih : 18 Mayıs 2016, 09:29
Puan Ver : Erdoğan'ın Başkanlık Israrı İstikrar Açısından Tehlike(6/10)5


BBC Türkçe'nin haberine göre Erdoğan'ın tek önceliğinin ‘tek adam yönetimini meşru kılacak' bir başkanlık sistemini kabul ettirmek olduğu belirtilirken, AKP'nin bugün geldiği nokta ‘Erdoğan'ın son 14 yılda ordu, hukuk sistemi, basın ve teknokratlar üzerinde kurduğu hakimiyet' diye nitelendi.

‘Erdoğan, seçimi kazanabilmek için Kürtlerle barış şansını feda etti'



Erdoğan'ın hakimiyetinin Kürtlerle çatışmanın alevlenmesi, ekonominin risk altında olması ve Avrupa değerlerinden uzaklaşma olarak sıralayan gazete, “Cumhurbaşkanı, Kürtlerle barış şansını, seçimi kazanabilmek için feda etti. HDP'nin geçen yazki yükselişinin karşısında milliyetçiliği kullanarak içten içe yanan ateşi yeniden körükledi” dedi.



Seçim propagandalarının yapısal reformları durdurduğunu belirten gazeteye göre Türkiye ekonomisi de risk altında.

‘AB, Erdoğan'ın otokrat heveslerine razı olmamalı'



Erdoğan'ı kontrol edebilecek hiçbir güç olmadığını belirten Financial Times, Avrupa Birliği'nin Türkiye ile anlaşmazlığa düşmek istemediği için tepki gösteremediği yorumunu yaptı ve uyardı: “Bu kabulleniş tehlikeli. Türkiye'nin uzun dönemli sosyal ve ekonomik istikrarı, Avrupa Birliği'nin çok büyük çıkarına… AB liderleri, Erdoğan'ın otokrat heveslerine sonsuza kadar razı olmayacaklarını belli etmeli. Zaten kırılgan olan göçmen anlaşmasını yırtıp bir kenara atamazlar ama Erdoğan'ın bu davranışlarının AB üyeliği süreciyle uyuşmadığını açıkça söylemeliler.”








Etiketler: Erdoğan  In  Başkanlık  Israrı  İstikrar  Açısından  Tehlike    haber

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