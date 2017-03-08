

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Cumhurbaşkanının nerede miting yapacağı belli değil. Köln hiçbir zaman seslendirilmedi” dedi. Devlet Bahçeli'nin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya'ya gittiği takdirde birlikte gideceğini açıklaması ile ilgili olarak ise "Elbette iki lider birlikte gelirse de ne ala olur. Bu da birlik beraberlik için, milli duruş için sembolik bir ziyaret olur, buluşma olur" değerlendirmesinde bulundu.







Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya'nın başkenti Berlin'de açılışı yapılan Uluslararası Turizm Borsası (ITB) Fuarının açılışında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.







kaynak:sabah