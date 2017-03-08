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ERDOĞAN'IN ALMANYA MİTİNGİ İLE İLGİLİ ÖNEMLİ AÇIKLAMA


ERDOĞAN'IN ALMANYA MİTİNGİ İLE İLGİLİ ÖNEMLİ AÇIKLAMA
Tarih : 08 Mart 2017, 15:54
Puan Ver : Erdoğan'ın Almanya Mitingi İle İlgili Önemli Açıklama(10/10)9


Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Cumhurbaşkanının nerede miting yapacağı belli değil. Köln hiçbir zaman seslendirilmedi” dedi. Devlet Bahçeli'nin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya'ya gittiği takdirde birlikte gideceğini açıklaması ile ilgili olarak ise "Elbette iki lider birlikte gelirse de ne ala olur. Bu da birlik beraberlik için, milli duruş için sembolik bir ziyaret olur, buluşma olur" değerlendirmesinde bulundu.



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya'nın başkenti Berlin'de açılışı yapılan Uluslararası Turizm Borsası (ITB) Fuarının açılışında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.



 



kaynak:sabah








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