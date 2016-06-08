

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 9-11 Haziran 2016 tarihleri arasında Muhammed Ali'nin cenazesine katılmak üzere ABD'nin Kentucky eyaletindeki Louisville kentine bir ziyaret gerçekleştireceği belirtildi.







Açıklamada şöyle denildi: "Perşembe günü merhum Muhammed Ali'nin cenaze namazına katılacak olan Sayın Cumhurbaşkanımız, ünlü boksör için Cuma günü düzenlenmesi planlanan anma ve uğurlama töreninde de hazır bulunacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımızın, yakın geçmişte ABD'ye yerleşen Ahıska Türklerinin Louisville kentinde Perşembe akşamı verecekleri bir iftara da katılması öngörülmektedir."