ERDOĞAN'I İLK O TEBRİK ETTİ
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, anayasa değişikliği için yapılan halk oylamasında çoğunluğun değişikliği desteklemesinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı kutladı.
Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Aliyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla aradı. Anayasa değişikliği için yapılan halk oylamasının başarılı geçmesi ve çoğunluğun değişikliklerin lehinde oy kullanması dolayısıyla Erdoğan'ı ve Türk halkını kutlayan Aliyev, halk oylaması sonucunun, halkın Erdoğan'ın politikalarına verdiği büyük destek anlamına geldiğini kaydetti.
kaynak:hürriyet
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