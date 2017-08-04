Sahafa Girerek 10 Kitap Çalan Hırsız Kayıplara Karıştı
Ebrd'den Tanap'a 500 Milyon Dolarlık Dev Destek
Zincirleme Trafik Kazasında Kompostoyla İlk Yardım
Kadıköy'de 8 Araç Birbirine Girdi: 2 Sürücü Yaralandı
Abd'nin İnsansız Hava Aracı Yemen'de Bir Minibüsü Vurdu: Araç Sahibi Öldü, 2 Kızı Yaralı
Yıldız Hamidiye Camisi'ni İbadete Açan Erdoğan'dan, Fetö'ye Sert Mesaj
Erdoğan'ı Gören Telefona Sarıldı
Başbakan Yıldırım: Yazdan Sonra Ana Gündemimiz Ekonomi Olacak
Adana Otogarı Sıcaktan Kaçan Suriyelilere Ev Sahipliği Yapıyor
İtirafçı Pilottan Yine Pes Dedirten Savunma: Hava Aracında Kitap Okudum
Fenerbahçe, Avrupa Ligi'ndeki Rakibi Vardar Oldu
Yasak Geldi! Artık İhraç Edilemeyecek
Yılın İlk Yarısında Milyonerlere 10 Bin Kişi Eklendi
Vinçle Evi Çalınan Vatandaş Şokta: İnsanda Böyle Cesaret Olur Mu?
Kjaer Yeniden Türkiye'ye Geliyor
Beşiktaş'ın Yeni Transferi Negredo: Transfer İçin Ben De Birini Arayacağım
Profesörden Hükümete 'bayram Tatili' Çağrısı
Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi'ndeki Rakibi Sevilla Oldu
Papazın Dualarla Açtığı Evsiz Adam Heykeli, Halkı Birbirine Düşürdü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ozan Tufan'a Takıldı: Kilo Vermen Lazım

ERDOĞAN'I GÖREN TELEFONA SARILDI


Erdoğan'ı Gören Telefona Sarıldı
Tarih : 04 Ağustos 2017, 15:40
Puan Ver : Erdoğan'ı Gören Telefona Sarıldı(9/10)5

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından açılışı gerçekleşecek olan Yıldız Hamidiye Camii'ne geldi.

VATANDAŞLAR YOĞUN İLGİ GÖSTERDİ

Burada cuma namazını kılacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İstanbul Valisi Vasip Şahin, AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci ve Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar eşlik ediyor.

Öte yandan, camiye gelen vatandaşlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yoğun ilgi gösterdi. Çevrede ise polis ekiplerince yoğun güvenlik önlemi alındığı görüldü.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Erdoğan  I  Gören  Telefona  Sarıldı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER