

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı töreni için devlet erkanı ile birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti.







Karşılayan siviller 15 Temmuz gazileri







Devlet erkanını karşılayan askerlerin yanında ilk kez siviller de yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanını karşılayan sivillerin 15 Temmuz gazileri olduğu belirtildi.