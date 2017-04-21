

Referandum kararının Meclis'ten çıktığı hafta yapılan anketlerde destek yüzde 36-38 civarındaydı. Hatta AK Parti tabanında bile destek en fazla yüzde 70-75 civarındaydı. Bu süreçte gördünüz anketler bir uçtan bir uca savruldu. Bu nedenle yüzde 51,4'lük sonuç başarılı bir sonuçtur. Bu bir zaferdir. Ama sandıktan çıkan sonucun çok iyi analiz edilmesi lazım. Bunun için genel merkez hemen bir çalışma başlatsın. Başta İstanbul ve Ankara olmak üzere büyükşehirlerde neden hayır çıktığına ilişkin ayrı bir çalışma yapın. Nerede hata yaptık, eksik olan neydi bir bakalım. Belediyelerden teşkilatlara kadar her aşamada, eksikler nedir rapor hazırlansın. 15-20 gün içinde bunun değerlendirmesini yapalım. Doğu ve Güneydoğu'dan gelen destek önemli. Bundan sonra terörle mücadeleden de taviz vermeden, devlete ve hükûmete olan güveni artırmalıyız.



VATANDAŞI İHMAL ETMEYİN



Şimdi icraat zamanı, herkes işine gücüne odaklanmalı. Bütün bakanlar kendi alanları ile ilgili yoğun bir şekilde çalışmaya başlasın, yeni planlar ve projeler üretsin. Hizmet etmek önemli ama hizmet hiçbir zaman tek başına başarı için de yeterli olmaz. İcraata yoğunlaşırken, vatandaşı ihmal etmeyin. İnsan ilişkileri çok önemli. O nedenle tüm bakanlar insan ilişkilerine, diyaloga önem vermeli. Toplumun tüm kesimleri ile ilişkileri geliştirmeli. Tüm toplum kesimlerine hitap edecek icraat içine gireceğiz.



BAKANLARA “HAYIR” SİTEMİ



Erdoğan'ın, seçim bölgelerinde ‘Hayır' çıkan bakanlara sitem ettiği de öğrenildi. İdam cezasının da gündeme geldiği toplantıda Erdoğan'ın “Meydanların ne dediğini biliyorum. Ben de meydanlar gibi düşünüyorum” ifadesini kullandığı belirtildi.











kaynak:kanal7