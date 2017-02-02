

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarını 'Komşunu al gel' kampanyasıyla Türkiye'de tatil yapmaya çağırarak, "Vatandaşlarımızdan sadece kendileri gelmekle kalmayıp, yaşadıkları ülkelerdeki komşularını, dostlarını ülkemize davet etmelerini istiyorum. Yurt dışındaki vatandaşlarımıza yönelik olarak 'Komşunu al gel' kampanyasını başlatıyoruz. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızdan düğün, nişan, sünnet gibi özel törenlerini ülkemizde yapmalarını bekliyorum" dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, turizm sektör temsilcileri ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki buluşmaya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı da katıldı. Sektör temsilcilerine hitap eden Erdoğan, Türkiye'de son 14 yılda turist sayısının, 12-13 milyondan 40 milyona çıktığını söyledi.







"YAŞADIĞIMIZ SIKINTILAR BİZE MAHSUS DEĞİL"







Son dönemde turizmde yaşanan sıkıntılara da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Son yıllarda yaşadığımız sıkıntılar hem bize mahsus değildir hem de bizden kaynaklanmamaktadır. Küresel ekonomik krizin süren etkileri, bölgemizde yaşanan güvenlik krizleri ve insani dramlar, siyasi söylem ve politik kırılmalar bütün dünya ile birlikte bizi de tehdit ediyor ve etkiliyor. Türkiye olarak bu sıkıntılı süreçten kurtulmanın yolunun, içe kapanmaktan ve küçülmekten değil, tam tersine krizi fırsata çevirecek şekilde yeni bir atılım dönemine girmekten geçtiğine inanıyorum. İhracatta, turizmde, büyümede, istihdamda ve diğer bütün alanlarda bu anlayışla yeni ve güçlü politikalara yöneliyoruz" diye konuştu.







"TURİST SAYISINI 8 MİLYON ARTIRARAK İŞE BAŞLAMA NİYETİNDEYİZ"







Yerli ve yabancı turistleri Türkiye'de tatil yapmaya, Türkiye'yi gezip, tanımaya davet eden Erdoğan, "İlk etapta turist sayısını 8 milyon artırarak, işe başlamak niyetindeyiz. Bunda kararlıyız ve bu adımı hep birlikte atmamız lazım. Bunun için de bakanlığımız bizzat benim himayemde, sektörle iş birliği içinde, bir kampanya başlatıyor. Buradan turizmcilere ve ister yerli ister yabancı olsun, tüm turistlere seslenmek istiyorum. Türkiye; en güzel denizlerin, en güzel dağların, en güzel ırmakların, en güzel toprakların, en güzel ağaçların, en güzel yemeklerin, en sıcak ve en içten gülümsemelerin, yeryüzünde yaşanacak en güzel zamanların ülkesidir. Türkiye; tarihi, coğrafyası ve insanıyla özel bir ülkedir. Bunu öyle başka ülkelerde kolay kolay göremezsiniz. Dünyanın en büyük açıkhava müzesidir. Sizleri tüm bu güzellikleri ülkemizde yaşamaya davet ediyoruz" dedi.







'KOMŞUNU AL GEL' KAMPANYASI







Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarını 'Komşunu al gel' kampanyasıyla Türkiye'de tatil yapmaya çağıran Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk vatandaşlarından düğün ve nişan gibi özel törenlerini de Türkiye'de yapmalarını isteyerek, şunları söyledi: "Vatandaşlarımızdan sadece kendileri gelmekle kalmayıp, yaşadıkları ülkelerdeki komşularını, dostlarını, tüm arkadaşlarını da ülkemize davet etmelerini istiyorum. Bu sebeple yurt dışındaki vatandaşlarımıza yönelik olarak 'Komşunu al gel' kampanyasını başlatıyoruz. Ülkemizi keşfetmek için yola çıkan, yanında komşusunu, eşini, dostunu da getiren vatandaşlarımızdan benim bir ricam daha var. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızdan 'Düğün, vatanda olur' anlayışıyla düğün, nişan, sünnet gibi özel törenlerini yani cemiyetlerini ülkemizde yapmalarını bekliyorum. Bugün yurt dışında bizim vatandaşlarımız tarafından yılda 50 binden fazla düğün yapılıyor. Bu rakam çok ciddi. Bu yıldan başlayarak, birkaç yıl boyunca bu düğünleri mümkün olduğu kadar ülkemizde yapmalıyız. Almanya'da, Hollanda'da, Avusturya'da yaşayan kardeşlerime sesleniyorum. Bu hassasiyeti gösterin. Gelin; bütün düğün, dernek neyse burada yapın"







TÜRKİYE'DEKİ YABANCILARA ÇAĞRI: İŞİN DE BURADA TATİLİN DE







Türkiye'de yaşayan yabancılara da seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti: "Bir başka önemli çağrımız, ülkemizde çalışan yabancılaradır. Onlara da işin de burada, tatilin de burada diyorum. Kimi felaket tellallarının aksine ülkemizde iş yapan ve ikamet eden yabancılar, gerçek Türkiye'yi görme, tanıma ve yaşama imkanına sahiptir. Bakanlığımız sektörle iş birliği yaparak, ülkemizdeki 50 bin yabancı sermayeli şirkette çalışanlar için yeni ve çok cazip imkanlar sunuyor. Yabancı sermayeli şirketlerde çalışanları sadece kendilerini değil, yurt dışındaki merkezlerinde çalışanlarını da bu imkandan faydalanarak, tatillerinin en azından bir haftasını ülkemizde geçirmeye davet ediyoruz. Böylece turizmde yeni bir atılım dönemi başlatıyoruz"







kaynak:dha