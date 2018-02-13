Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Grup Toplantısında konuştu. Erdoğan'dan Yunanistan'a uyarı geldi: Kıbrıs'ta ve Ege'de haddini aşanları yanlış hesap yapmamalarını buradan ikaz ediyoruz. Onların da hesabını bozarız ve bozacağız.

İşte Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

"ASKERLERİMİZ SINIRDA VE SINIR DIŞINDA MÜCADELE YÜRÜTÜYOR"

Askerlerimiz sınırlarımız boyunca, sınırlarımızın ötesinde, polisimiz, jandarmamız, güvenlik korucularımız mücadele yürütürken Meclis'imiz de gündeminden asla kopmadan üzerine düşenleri yerine getiriyor. Öncelikle Zeytin Dalı Operasyonu'nda, Fırat Kalkanı Harekatı'nda, sınır ötesi operasyonlarında görev alan tüm güvenlik görevlilerimize başarılar diliyorum. Sanılmasın ki Kıbrıs açıklarındaki doğal gaz arama ve Ege'deki kayalıklarla ilgili fırsatçı girişimler dikkatimizden kaçıyor.

"ŞUNU İYİ BİLSİNLER: TÜRKİYE BİR ÇADIR DEVLETİ DEĞİLDİR"

Kıbrıs'ta ve Ege'de haddini aşanları yanlış hesap yapmamalarını buradan ikaz ediyoruz. Onların da hesabını bozarız ve bozacağız. Stratejik ortağımız, müttefikimiz kalkıp da YPG'ye ciddi anlamda parasal desteği, yaptığı silah yardımları yetmiyormuş gibi aldığı kararlar herhalde bizim de aldığımız ve kararları etkileyecektir. Şunun iyi bilinmesi gerekir, Türkiye çadır devleti değildir.

"BUNLARIN EFELİKLERİ BİZİM GEMİLERİMİZİ UÇAKLARIMIZI GÖRENE KADAR"

Bir ölürüz, bin diriliriz, bu böyle bilinmelidir. Kıbrıs açıklarında faaliyet yürüten yabancı şirketlere Rum tarafına güvenerek hadlerini ve işlerini aşan işlere alet olmamalarını tavsiye ediyorum. Bunların efelikleri bizim ordularımızı, gemilerimizi, uçaklarımızı görene kadardır.

"BİZİM İÇİN AFRİN NEYSE KIBRIS DA, EGE DE DE ODUR"

Böylesine ciddiyetsiz ve çocukça adımlar hiçbir netice getirmeyeceği gibi sadece faillerini küçültür, seviyesiz hale getirir. Türkiye uluslararası haklarının sonuna kadar takipçisidir.Bizim için Afrin neyse Ege'deki, Kıbrıs'taki haklarımız da odur.





Kaynak: haberinburada