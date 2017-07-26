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Erdoğan'dan Yök'e Yardımcı Doçentlik Çağrısı!
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ERDOĞAN'DAN YÖK'E YARDIMCI DOÇENTLİK ÇAĞRISI!


Erdoğan'dan YÖK'e yardımcı doçentlik çağrısı!
Tarih : 26 Temmuz 2017, 13:40
Puan Ver : Erdoğan'dan Yök'e Yardımcı Doçentlik Çağrısı!(5/10)1

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, İslam Dünyası Yükseköğretim Alanının Oluşturulması Toplantısı'nın açılış oturumunda konuştu. Erdoğan, Yükseköğretim Kurumu'na (YÖK) çağrıda bulunarak, "Allah aşkına, şu yardımcı doçentlik olayı nedir ya, bunu gözden geçirin. Dünyanın kaç yerinde var? Bunu da söyleyin. Pek görmüyorum. Bunu birileri birilerini oyalamak için yapmışlar" diye konuştu.

"ALLAH AŞKINA DÜNYANIN KAÇ YERİNDE VAR?"

"Yardımcı doçenlik dünyanın kaç yerinde var? Bu gözden geçirilsin, hocaya ihtiyacımız var" diyen Erdoğan YÖK'e şu sözlerle çağrıda bulundu:

"Üniversitelerimiz arasında tecrübe paylaşımını ve öğrenci hareketliliğini artırmamız gerekiyor. YÖK Başkanımızdan 'Mevlana' programını 'Erasmus' benzeri bir program haline dönüştürmesini rica ediyorum. Değişim programının sadece bununla sınırlı kalmaması ve ortak diploma programlarının da devreye alınması şarttır. Hala YÖK'ün 250'ye aşkın ortak diploma programı bulunuyor. YÖK Başkanımızdan ricam, en az 15 üniversitemizin, lisans, yüksek lisans ve doktorada ortak diploma çalışmasını başlatmasıdır. Allah aşkına şu yardımcı doçentlik olayı nedir ya bunu gözden geçirin. Dünyanın kaç yerinde var bunu da söyleyin. Pek görmüyorum. Bunu birileri birilerini oyalamak için yapmışlar."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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