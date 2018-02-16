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Erdoğan'dan ünlü tarihçiye hastanede ziyaret!

ERDOĞAN'DAN ÜNLÜ TARİHÇİYE HASTANEDE ZİYARET!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ünlü tarihçi Kadir Mısıroğlu'nu tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

Tarih : 16 Şubat 2018, 18:50
Puan Ver : Erdoğan'dan Ünlü Tarihçiye Hastanede Ziyaret!(10/10)6

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kadir Mısıroğlu'nu tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

ERDOĞAN 1 SAAT HASTANEDE KALDI

Erdoğan, saat 14.30 sıralarında Kısıklı'daki evinden çıkarak Ataşehir'deki Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti sırasında hastane çevresinde geniş güvenlik önlemi alındı. Erdoğan hastanede yaklaşık 1 saat hastanede kaldı. Erdoğan'a hastaneden çıkarken çevredekiler sevgi gösterilerinde bulundu.

"SAYIN CUMHURBAŞKANIM ELİNİZİ ÖPEBİLİR MİYİM"

Postacıların çay daveti üzerine Erdoğan toplantısı olduğu cevabını verdi. Hastane bahçesindeki bir kişi, "Sayın cumhurbaşkanım elinizi öpebilir miyim" diye seslendi. Cumhurbaşkanı "Ben el öptürmem" cevabını verdi. Erdoğan daha sonra hastaneden ayrıldı.

Kadir Mısıroğlu'nun şeker hastalığına bağlı olarak gelişen böbrek rahatsızlığı nedeniyle yaklaşık 1 aydır tedavi gördüğü öğrenildi.

"ERDOĞAN BANA 'AĞABEY' DER"

Kadir Mısıroğlu, geçtiğimiz yıllarda yayınlanan bir videoda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine "Ağabey" diye hitap ettiğini söylemişti

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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