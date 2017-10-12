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Erdoğan'dan Twitter'da bir ilk! Emine Erdoğan'ı takip etti

ERDOĞAN'DAN TWİTTER'DA BİR İLK! EMİNE ERDOĞAN'I TAKİP ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sosyal paylaşım ağı Twitter'a yeni katılan eşi Emine Erdoğan'ı takip etmeye başladı.

Tarih : 12 Ekim 2017, 22:40
Puan Ver : Erdoğan'dan Twitter'da Bir İlk! Emine Erdoğan'ı Takip Etti(5/10)1

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan'ı takip ederek Twitter'da bir ilke imza attı. Cumhurbaşkanlığı hesapları dışında kimseyi takip etmeyen Erdoğan'ın, Emine Erdoğan'ı takip etmesi dikkat çekti.

FIRST LADY'Yİ TWITTER'DA YALNIZ BIRAKMADI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter'a yeni katılan eşi Emine Erdoğan'ı takip etmeye başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, @RT_Erdogan isimli resmi Twitter hesabından Twitter'a yeni katılan eşi Emine Erdoğan'ı takip etmeye başladı.

Emine Erdoğan, Twitter'da ilk olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı takibe almıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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