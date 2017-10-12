ERDOĞAN'DAN TWİTTER'DA BİR İLK! EMİNE ERDOĞAN'I TAKİP ETTİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sosyal paylaşım ağı Twitter'a yeni katılan eşi Emine Erdoğan'ı takip etmeye başladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan'ı takip ederek Twitter'da bir ilke imza attı. Cumhurbaşkanlığı hesapları dışında kimseyi takip etmeyen Erdoğan'ın, Emine Erdoğan'ı takip etmesi dikkat çekti.
FIRST LADY'Yİ TWITTER'DA YALNIZ BIRAKMADI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter'a yeni katılan eşi Emine Erdoğan'ı takip etmeye başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, @RT_Erdogan isimli resmi Twitter hesabından Twitter'a yeni katılan eşi Emine Erdoğan'ı takip etmeye başladı.
Emine Erdoğan, Twitter'da ilk olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı takibe almıştı.
Kaynak: haberinburada
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