CNN Türk canlı yayınında ekrana gelen "Türkiye'nin Gündemi" programında İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Bahadır Erdem'in yorumuna Cumhurbaşkanı Erdoğan sert sözlerle karşılık verdi.

"TÜRKİYE ORTADOĞU DEVLETİ OLARAK KABUL EDİLİYOR"

Önceki gün canlı yayında Türkiye'nin Batı'dan koparak artık bir Ortadoğu devleti olduğunu ifade eden Erdem, "Türkiye son yıllarda Ortadoğu devleti olarak kabul ediliyor. Türkiye, dünya devletleriyle aynı ligde değil" ifadelerine yer vermişti.

"SENİN HER YERİN PROFESÖR OLSA NE YAZAR"

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Valiler Toplantısı'nda konuşan Erdoğan, Prof. Erdem'in sözlerine "Batı'dan tamamen kopmuş, Ortadoğu'ya sığınmış bir Türkiye var diyor. Bakıyorsun önünde de bir Prof yazıyor. Bunlar haddini bilmiyor. Senin her yerin profesör olsa ne yazar ya. Sen bir defa neyi konuştuğunu, Türkiye'nin bulunduğu konumu bilmeyecek kadar acizsiniz" şeklinde karşılık verdi.

"İZLEYİNCE NEFRET EDİYORUM"

Eleştirilerini daha da sertleştiren Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Televizyonda bunları izleyince nefret ediyorum. Bunlardan çıkan öğrenciden hiçbir şey olmaz. O öğrenciler, bu tür hocalardan da nefret ediyordur."

Kaynak: haberinburada