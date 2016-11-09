ERDOĞAN'DAN TRUMP'IN SEÇİM ZAFERİYLE İLGİLİ İLK AÇIKLAMA!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trump'ın başkanlığı ile ilgili olarak "Amerika'da yeni bir dönem başlıyor. Bu tercihi hayra yormak istiyorum. Dünyaya gerek temel hak ve özgürlükler noktasında, gerek demokrasi noktasında, gerek bölgemizdeki gelişmeler noktasında hayırlı olsun" dedi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CNR EXPO Fuar Merkezi'nde düzenlenen 16. MÜSİAD EXPO ve 20. Uluslararası İş Forumu Kongresi'ne katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump'ın ABD Başkanlığı'na seçilmesiyle ilgili 'Bu tercihi hayra yormak istiyorum, Dünyaya gerek temel hak ve özgürlükler noktasında, gerek demokrasi noktasında, gerek bölgemizdeki gelişmeler noktasında hayırlı olsun.' dedi.
Erdoğan, AB'nin müzakerelerle ilgili tutumuna ise 'Avrupa Birliği müzakereler gözden geçirilmelidir diyor, geç kaldınız ya bir an önce gözden geçirin. Aman ertelemeyin, nihai kararınızı verin.' açıklamasında bulundu.
kaynak:habertürk
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