Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in Filistinlilere yönelik katliamıyla ilgili ilk kez konuştu.

SALDIRILARI KINADI

Saldırıları kınayan Erdoğan, ABD Başkanı Trump'la yaptıkları görüşmede, Trump'a "İsrail'e müdahale etmeyecek misiniz?" diye sorduğunu söyledi.

"TRUMP'A SORDUM: MÜDHALE ETMEYECEK MİSİNİZ?"

İşte Erdoğan'ın konuyla ilgili sözleri:

İsrail'in insanlık dışı saldırılarını kınıyorum. Bu zulmün altında kalacaklar. Trump'a "İsrail'e müdahale etmeyecek misniz?" diye sordum. İsrail terörünü her fırsatta ifşa edeceğim.

Kaynak: haberinburada