ERDOĞAN'DAN TRUMP'A KRİTİK İSRAİL SORUSU: MÜDAHALE ETMEYECEK MİSNİZ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in Filistinlilere yönelik katliamıyla ilgili ilk kez konuştu.
SALDIRILARI KINADI
Saldırıları kınayan Erdoğan, ABD Başkanı Trump'la yaptıkları görüşmede, Trump'a "İsrail'e müdahale etmeyecek misiniz?" diye sorduğunu söyledi.
"TRUMP'A SORDUM: MÜDHALE ETMEYECEK MİSİNİZ?"
İşte Erdoğan'ın konuyla ilgili sözleri:
İsrail'in insanlık dışı saldırılarını kınıyorum. Bu zulmün altında kalacaklar. Trump'a "İsrail'e müdahale etmeyecek misniz?" diye sordum. İsrail terörünü her fırsatta ifşa edeceğim.
Kaynak: haberinburada
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