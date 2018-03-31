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ERDOĞAN'DAN TRUMP'A KRİTİK İSRAİL SORUSU: MÜDAHALE ETMEYECEK MİSNİZ


Erdoğan'dan Trump'a kritik İsrail sorusu: Müdahale etmeyecek misniz
Tarih : 31 Mart 2018, 19:40
Puan Ver : Erdoğan'dan Trump'a Kritik İsrail Sorusu: Müdahale Etmeyecek Misniz(10/10)6

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in Filistinlilere yönelik katliamıyla ilgili ilk kez konuştu.

SALDIRILARI KINADI

Saldırıları kınayan Erdoğan, ABD Başkanı Trump'la yaptıkları görüşmede, Trump'a "İsrail'e müdahale etmeyecek misiniz?" diye sorduğunu söyledi.

"TRUMP'A SORDUM: MÜDHALE ETMEYECEK MİSİNİZ?"

İşte Erdoğan'ın konuyla ilgili sözleri:

İsrail'in insanlık dışı saldırılarını kınıyorum. Bu zulmün altında kalacaklar. Trump'a "İsrail'e müdahale etmeyecek misniz?" diye sordum. İsrail terörünü her fırsatta ifşa edeceğim.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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