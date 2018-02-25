ERDOĞAN'DAN TERÖRİST BAŞI MÜSLİM'İN YAKALANMASIYLA İLGİLİ İLK YORUM!
Son Dakika! Terörist başı Salih Müslim'in Çekya'da yakalanmasıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Temennimiz Çekya bunu bize teslim eder!" dedi.
Terör örgütü PYD'nin elebaşı Salih Müslim'in Çekya'da yakalanmasıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum geldi.
Erdoğan konuyla ilgili şunları söyledi:
PYD'nin başı yakalandı. Temennimiz Çekya bunu bize teslim eder. Bunlar ümmeti bölüyorlar, bizim mücadelemiz bunlarla Kürt kardeşlerimizle bir mücadelemiz yok.
Ayrıntılar Geliyor..
Kaynak: haberinburada
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