ERDOĞAN'DAN TEL RIFAT'A OPERASYON SİNYALİ: KONTROL ALTINA ALACAĞIZ!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kısa sürede kontrol altına alıp harekatı amacına ulaştıracağız!" sözleriyle Tel Rıfat'a operasyon yapılacağı mesajını verdi.
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Kaynak: haberinburada
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