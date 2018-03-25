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Erdoğan'dan Tel Rıfat'a Operasyon Sinyali: Kontrol Altına Alacağız!
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ERDOĞAN'DAN TEL RIFAT'A OPERASYON SİNYALİ: KONTROL ALTINA ALACAĞIZ!


Erdoğan'dan Tel Rıfat'a operasyon sinyali: Kontrol altına alacağız!
Tarih : 25 Mart 2018, 17:50
Puan Ver : Erdoğan'dan Tel Rıfat'a Operasyon Sinyali: Kontrol Altına Alacağız!(6/10)2

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kısa sürede kontrol altına alıp harekatı amacına ulaştıracağız!" sözleriyle Tel Rıfat'a operasyon yapılacağı mesajını verdi.

Ayrıntılar Geliyor..

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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