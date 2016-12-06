

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın milletlerarası anlaşmalara ilişkin onayladığı iki kanun, Resmi Gazete'de yayımlandı.



Erdoğan tarafından onaylanan 6765 sayılı "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında Türk Akım Gaz Boru Hattı Projesine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun" ile 6766 sayılı "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Benin Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ekonomik, Ticari ve Teknik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.







kaynak:milliyet