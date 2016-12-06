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ERDOĞAN'DAN TARİHİ ANLAŞMAYA KANUN ONAYI


ERDOĞAN'DAN TARİHİ ANLAŞMAYA KANUN ONAYI
Tarih : 06 Aralık 2016, 09:22
Puan Ver : Erdoğan'dan Tarihi Anlaşmaya Kanun Onayı(0/10)


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın milletlerarası  anlaşmalara ilişkin onayladığı iki kanun, Resmi Gazete'de yayımlandı.



Erdoğan tarafından onaylanan 6765 sayılı "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti  ve Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında Türk Akım Gaz Boru Hattı Projesine İlişkin  Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun" ile 6766 sayılı "Türkiye  Cumhuriyeti Hükümeti ile Benin Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ekonomik, Ticari ve  Teknik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun", Resmi  Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.



 



kaynak:milliyet








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