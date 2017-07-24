Körfez turu kapsamında Suudi Arabistan ve Kuveyt'te temaslarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kardeş kavgasından kazananın çıkmayacağına vurgu yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün Katar krizinin çözümü için Körfez turuna çıktı. Erdoğan önce Suudi Arabistan'da Kral Selman'la, ardından Kuveyt'te de Kuveyt Emiri ile görüştü. İslam dünyasının içinden geçtiği dönemde daha fazla birlik ve dayanışma içinde olması gerektiğini belirten Erdoğan, "Kardeş kavgasının kazananı yok" mesajını verdi. Cumhurbaşkanı bugün de Katar'a gidecek.

İLK DURAĞI SUUDİ ARABİSTAN OLDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kuveyt ve Katar'ı da kapsayan gezisinin ilk durağı dün önce Suudi Arabistan oldu.

Erdoğan Cidde'de Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz Al Suud ile görüştü. Kral Al Suud'un özel konutundaki öğle yemeğinde bir araya gelen 2 lider, ardından heyetlerarası görüşme gerçekleştirdi. Erdoğan, daha sonra da Suudi Arabistan Veliaht Prensi, Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Muhammed bin Selman bin Abdülaziz Al Suud'u kabul etti.DİYALOG YOLUYLA ÇÖZÜMÜNE İŞARET ETTİ

Sabah'ın haberine göre Katar krizinin çıktığı ilk andan itibaren Türkiye olarak yapıcı bir rol izlediklerini belirten Erdoğan, sorunun diyalog yoluyla çözümüne işaret etti. Körfez bölgesinin en büyük ülkesi konumundaki Suudi Arabistan'ın bu sürece çok önemli katkı yapabileceğini kaydeden Erdoğan, krizin bir an önce sonlandırılmasının bölgenin de yararına olduğunu vurguladı.

İKİNCİ DURAK KUVEYT

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Kuveyt'e geçti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın ikili ilişkileri ele aldığı görüşmelerinde, iki ülke arasındaki mevcut ilişkilerin geliştirilmesi ve güçlendirilmesi konusunda mutabakat sağlandığı bildirildi.

Kuveyt resmi haber ajansı KUNA'nın haberine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt ziyareti çerçevesinde Dar Salwa Sarayı'nda Emir Sabah ile bir araya geldi.GÖRÜŞME, DOSTÇA VE SAMİMİ GEÇTİ

Bölgedeki son gelişmeler ve ortak sorunların ele alındığı görüşmede, ikili ilişkiler ile iki ülkenin menfaatleri ile ilgili konular ele alındı.

Habere göre, dostça ve samimi bir ortamda gerçekleşen görüşmede iki ülke arasındaki mevcut ilişkilerin tüm düzeylerde, iki ülke halklarının menfaatleri gereği geliştirilmesi ve güçlendirilmesi konusunda mutabakat sağlandı.ÜST DÜZEY YETKİLİLER KATILDI

Görüşmeye, Kuveyt Parlamentosu Başkanı Marzuk el-Ganim, Başbakan Şeyh Cabir Mübarek Hamad es-Sabah, Emirlik Divanı İşlerinden Sorumlu Bakan Şeyh Nasır Sabah el-Ahmet es-Sabah, Başbakan Birinci Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Sabah Khaled Hamad es-Sabah ile Kuveytli diğer üst düzey yetkililer katıldı.

AKAR VE FİDAN DA EKİPTE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, akşam saatlerinde özel uçak "TUR" ile Kuveyt'e gelmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kuveyt'i ziyaretine eşlik eden heyette, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ile MİT Müsteşarı Hakan Fidan da yer alıyor.

Kaynak: haberinburada