Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'de yaşananlara dikkat çekerek, zulme "Ben böyle bir dünyada yaşamak istemiyorum. Böyle bir dünyada yaşayıp da ne yapacaksın" sözleriyle tepki gösterdi.

İstanbul'da düzenlenen TRT World Forumu'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'de yaşanan felakete dikkat çekerek "Ben böyle bir dünyada yaşamak istemiyorum. Böyle bir dünyada yaşayıp da ne yapacaksın" dedi.

"DÜNYA BEŞTEN BÜYÜKTÜR"

Dünya beşten büyüktür diyerek, yaşanan zulümlere sessiz kalan BMGK ülkelerine ve BM yapılanmasına da tepki gösteren Erdoğan, bu sistemin değişmesi gerektiğini söyledi.

İşte Erdoğan'ın konuşmasından satır başladı:

"BÖYLE BİR DÜNYADA YAŞAMAK ZULDÜR"

Ben böyle bir dünyada yaşamak istemiyorum. Bu dünyada yaşamak bizim için bir zul. Yediden yetmişe masum, mağdur insanların üzerine varil bombalarının indirildiği bir dünyada yaşamak bizim için zuldür. Böyle bir dünyada yaşayıp da ne yapacaksın? Güçlü ülkelerle bunu paylaştığınız zaman kimse "Doğru söylüyorsunuz. Bir şeyler yapmak gerekir" demedi. Suriyeliler için şu ana kadar harcadığımız para 30 milyar doların üzerinde. Bize bu konuda destek veren var mı? Yok.

Kaynak: haberinburada