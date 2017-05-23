

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi mezuniyet töreninde konuştu. Erdoğan özetle şöyle konuştu: "Yeni dönemde Çapa artık merkezde sadece poliklinik hizmeti verecek. Hasdal'da şehir hastaneleri projesinin benzerini uygulamaya koyacağız. Eğitim öğretimde öğrencilerimiz Hasdal'da olacak. 4 sene civarında oralar bitecektir.







İNGİLTERE'DEKİ SALDIRI







Manchester'da meydana gelen terör saldırısını şiddetle kınadığımı belirtmek isterim. Türkiye olarak şimdiye kadar bilgilere göre 22 vatandaşını kaybeden İngiliz devletinin acısını paylaşıyoruz. Terörle mücadelede diğer ülkeler gibi İngiltere'nin de yanında olduğumuzu söylemek isterim."







kaynak:hürriyet