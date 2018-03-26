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ERDOĞAN'DAN SİNCAR SORUSUNA YANIT: IRAK BAŞARAMAZSA GEREĞİNİ YAPARIZ


Erdoğan'dan Sincar sorusuna yanıt: Irak başaramazsa gereğini yaparız
Tarih : 26 Mart 2018, 14:30
Puan Ver : Erdoğan'dan Sincar Sorusuna Yanıt: Irak Başaramazsa Gereğini Yaparız(9/10)5

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-AB Zirvesi'ne katılmak üzere İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan Bulgaristan'ın Varna şehrine hareketi öncesi açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Sincar'a öyle çok fazla tahammülümüz yok. Bağdat yetersiz kalırsa gereğini biz yaparız." diye konuştu.

"BAĞDAT YETERSİZ KALIRSA GEREĞİNİ YAPARIZ"

Erdoğan, "Dün akşam itibarıyla Irak merkezi yönetiminin Sincar'a yönelik bazı operasyon girişimlerini ben de doğrusu istihbarat örgütümüzden aldım fakat bunun netice itibarıyla tamamıyla bittiği konusunda takipteyiz. Kısmi müdahaleleri olmuş olabilir, bugün de bir yetkili Irak'tan bu konularla ilgili Türkiye'ye gelecek, müsteşar ile görüşmeleri olacak. Temennimiz odur ki, Irak gerçekten Sincar'da bu operasyonu hakkıyla versin. Bunu başarmakta sıkıntı varsa burada da ikili görüşmemizi yapalım, gereğini de Sincar'da biz yaparız. Çok fazla tahammülümüz yok." açıklamasında oldu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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