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ERDOĞAN'DAN ŞEHİT POLİSİN AİLESİNE TAZİYE TELGRAFI


ERDOĞAN'DAN ŞEHİT POLİSİN AİLESİNE TAZİYE TELGRAFI
Tarih : 21 Aralık 2016, 13:47
Puan Ver : Erdoğan'dan Şehit Polisin Ailesine Taziye Telgrafı(8/10)7


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Beşiktaş'taki terör saldırısında yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan polis memuru Ufuk Bozgeyik'in ailesine telgraf göndererek taziyeleri bildirdi.



Edinilen bilgiye göre, Erdoğan, İstanbul-Beşiktaş'ta Çevik Kuvvet otobüsü ve TOMA aracına yapılan bombalı saldırıda yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Bozgeyik'in ailesine başsağlığı telgrafı gönderdi



 



kaynak:sabah








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