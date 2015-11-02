

Değerli arkadaşlar sandıktan çıkan sonuç malum, bu koalisyon görüşmeleri sonuç vermeyince tekrar milli iradeye gitmek durumundaydık ve milli iradeye müracat ettik. Ve milli irade dün 1 Kasım ititbari ile istikrardan yana tecelli etti. Ben şu an da çıkan neticenin ülkemiz için hayırlara vesile olmasını niyaz ediyorum. Bir olalım diri olayım hep birlikte Türkiye olalım.







Üzerimizde çok büyük oyun oynandığını biliyosunuz, tek bayrak dedim, tek vatan dedim, tek millet dedim. Ben tekrar milletime özellikle şükranlarımı ifade ediyorum. O duyulan coşkunun, ülkemizin demokratik bir olgunluğu eriştiğini gördük.







DÜNYA MEDYASINA ELEŞTİRDİ...







Acaba dünya medyası niçin bizim ülkemizle bu denli, bu şekilde ilgilenirken, kendi ülkeleriyle ilgilenmiyorlar? Milli iradeye niye saygı duymuyorlar? Milli irade burada diyelim, Erdoğan'ı yüzde 52 ile Cumhurbaşkanı seçtiği halde, seçtiği günden bugüne hala saygı duyamadılar. Manidar olan budur. Onlara bu soruyu sorun. Onlara bunu sormak lazım. Sizin demokrasi anlayışınız bu mu? Niçin yüzde 52'ye saygı duymuyorsunuz? Şu anda da yaklaşık yüzde 50 ile Türkiye'de bir parti iktidar oldu. Kesin rakamlar da Yüksek Seçim Kurulu'nun dün akşamki açıklamalarına göre, 17'sinde filan açıklanacak. Ama şu anda geçici neticelere baktığımız zaman yüzde 50 gibi bir rakam gözüküyor. Buna yurt dışında kullanılan oylar da neticelendiği zaman öyle zannediyorum ki tamamen kesinleşecek ve YSK neticeyi açıklayacak. Dolayısıyla buna da tüm dünyanın saygı duyması gerekir. Tüm dünyada da böyle bir olgunluğu ben pek görmedim. Nadide bazı yerleri bir kenara koyarsak, hamdolsun çok olgun bir seçim geçti. Çok kısa zamanda da neticeler, hemen hemen saat 24.00 olmadan biliyorsunuz netleşti. Onun için milletime de şükranlarımı iletiyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar."