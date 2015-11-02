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ERDOĞAN'DAN SEÇİM SONUÇLARI İLE İLGİLİ FLAŞ AÇIKLAMA


ERDOĞAN'DAN SEÇİM SONUÇLARI İLE İLGİLİ FLAŞ AÇIKLAMA
Tarih : 02 Kasım 2015, 12:03
Puan Ver : Erdoğan'dan Seçim Sonuçları İle İlgili Flaş Açıklama(10/10)8


Değerli arkadaşlar sandıktan çıkan sonuç malum, bu koalisyon görüşmeleri sonuç vermeyince tekrar milli iradeye gitmek durumundaydık ve milli iradeye müracat ettik. Ve milli irade dün 1 Kasım ititbari ile istikrardan yana tecelli etti. Ben şu an da çıkan neticenin ülkemiz için hayırlara vesile olmasını niyaz ediyorum. Bir olalım diri olayım hep birlikte Türkiye olalım.

 

Üzerimizde çok büyük oyun oynandığını biliyosunuz, tek bayrak dedim, tek vatan dedim, tek millet dedim. Ben tekrar milletime özellikle şükranlarımı ifade ediyorum. O duyulan coşkunun, ülkemizin demokratik bir olgunluğu eriştiğini gördük.

 

DÜNYA MEDYASINA ELEŞTİRDİ...

 

Acaba dünya medyası niçin bizim ülkemizle bu denli, bu şekilde  ilgilenirken, kendi ülkeleriyle ilgilenmiyorlar? Milli iradeye niye saygı  duymuyorlar? Milli irade burada diyelim, Erdoğan'ı yüzde 52 ile Cumhurbaşkanı  seçtiği halde, seçtiği günden bugüne hala saygı duyamadılar. Manidar olan budur.  Onlara bu soruyu sorun. Onlara bunu sormak lazım. Sizin demokrasi anlayışınız bu  mu? Niçin yüzde 52'ye saygı duymuyorsunuz? Şu anda da yaklaşık yüzde 50 ile  Türkiye'de bir parti iktidar oldu. Kesin rakamlar da Yüksek Seçim Kurulu'nun dün  akşamki açıklamalarına göre, 17'sinde filan açıklanacak. Ama şu anda geçici  neticelere baktığımız zaman yüzde 50 gibi bir rakam gözüküyor. Buna yurt dışında  kullanılan oylar da neticelendiği zaman öyle zannediyorum ki tamamen kesinleşecek  ve YSK neticeyi açıklayacak. Dolayısıyla buna da tüm dünyanın saygı duyması  gerekir. Tüm dünyada da böyle bir olgunluğu ben pek görmedim. Nadide bazı yerleri  bir kenara koyarsak, hamdolsun çok olgun bir seçim geçti. Çok kısa zamanda da  neticeler, hemen hemen saat 24.00 olmadan biliyorsunuz netleşti. Onun için  milletime de şükranlarımı iletiyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar."








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