ERDOĞAN'DAN ŞANLIURFA İÇİN JET KARAR
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen ve Şanlıurfa'ya İstiklal Madalyası verilmesini öngören kanunu, yaklaşık iki saat içinde jet hızıyla onaylaması dikkat çekti.
2 SAAT İÇİNDE JET ONAY
Erdoğan, Meclis'te 7 Nisan tarihinde saat 21.00 sıralarında kabul edilen kanunu yaklaşık iki saat sonra onaylayarak, Resmi gazete'de yayımlanması için Başbakanlığa gönderdi.
BAKANLAR KURULU TOPLANACAK
Düşman işgalinden kurtuluşunun 96. yıldönümünü pazartesi kutlayacak olan Şanlıurfa'ya bu yılki kutlamadan önce İstiklal Madalyası'nın yetiştirilmesi için yoğun çaba harcanırken, Meclis'te tüm partiler kanunun bir an önce geçirilmesi için uzlaşmaya varmıştı. Bakanlar Kurulu da, 11 Nisan'da Şanlıurfa'da toplanacak ve İstiklal Madalyası aynı gün kente verilecek.
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