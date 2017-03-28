Ödem Sorunu Olanlar Bu Besinleri Bol Bol Tüketin!
Rıza Kocaoğlu Ve İrem Sak Birlikte Mi?
Bu Hafta En Çok Altın Kazandırdı
Cinsel İlişki Sırasında Sevgilisinin Kafasını Kesti
Son Dakika Açıklaması: Bir Dönem Daha Adayım
Ankara Adliyesi Önünde Patlama
Emre Çolak: La Liga'da Bu Sezon En Üzüldüğüm An...
Denizli'de İki Kız Öğrenciye Saldıran Şahıslar Gözaltında
Manisa'da Korkutan Depremler
Popüler Torrent Sitesi Extratorrent Kapatıldı
Galaxy Note 8'in Kamerası Nasıl Olacak?
Hackerlar Karayip Korsanları 5'i İnternete Yükledi
Nokia 8'in Yeni Görüntüleri Sızdırıldı
Wannacry Hackerları Ne Kadar Para Topladı?
Ekonomik Cihazlar İçin Android Go Geliyor
Nvidia Geforce Gt 1030 Resmiyet Kazandı
Sabriye'den Kostantinos'a Tokat!
Elinizin Üstünü Çimdikleyin, Bıraktığınızda...
Bağ-Kur'luya Emeklilik Müjdesi
Terör Mağdurlarının Yüzü Yeni Konutlarla Gülecek

ERDOĞAN'DAN SAMSUN'DA ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR


ERDOĞAN'DAN SAMSUN'DA ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR
Tarih : 28 Mart 2017, 17:28
Puan Ver : Erdoğan'dan Samsun'da Önemli Açıklamalar(6/10)3


10 Ağustos 2014 seçimlerinde yüzde 66'yla verdiğiniz destekle bu kardeşinizi göreve getirdiniz.  Samsun'a 16 Nisan oylamasında yüzde 66 yetmez. Öncü bir şehir olmak kolay değil.



Samsun'un 15 Temmuz'da da şehidi var. Sevgi Yeşilyurt. iki çocuğunu tek başına büyüten Sevgi kardeşimizin hikaysei nesilden nesile aktarılacaktır.



 Bu ülkede Nene Hatun'ların eksik olmayacağını gösteren Sevgi kardeşimizin kahramanı nesilden nesile aktarılacaktır. Şehitler tepesini boş bırakmayan, erkeğiyle kadınıyla askeriyle polisiyle tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Eğer bir gün bile şehitlerimizi unutursak kalbimiz dursun! Bu milleti ölümüne sevdik, bu sevginin önünde hapishane demirleri bile duramadı. Bu sevdanın önünde nice tuzaklar, arkadan hançerlemeler duramadı. Tankıyla topuyla darbeciler vazgeçiremedi.



Allah yolunda öldürülenlere öldü demeyiniz. Onlar diridirler ama siz bilemezsiniz



 



kaynak:milliyet








Etiketler: Erdoğan  Dan  Samsun  Da  Önemli  Açıklamalar    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER