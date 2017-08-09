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Erdoğan'dan Samimi İtiraf: Son Zamanlarda Gerilim Yaşandıysa Yaptığımız Yanlışlardan!

ERDOĞAN'DAN SAMİMİ İTİRAF: SON ZAMANLARDA GERİLİM YAŞANDIYSA YAPTIĞIMIZ YANLIŞLARDAN!

Giresun'da partililere hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Son zamanlarda gerileme yaşandıysa maalesef yaptığımız yanlışlardan." dedi.

Tarih : 09 Ağustos 2017, 18:20
Puan Ver : Erdoğan'dan Samimi İtiraf: Son Zamanlarda Gerilim Yaşandıysa Yaptığımız Yanlışlardan!(6/10)2

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Giresun'da AK Parti İl Danışma Toplantısı'nda konuştu. Erdoğan, "Yapmamız gereken, kapı kapı dolaşacağız. Gurur, kibir bize yakışmaz. Gurur, kibir, Allah'a aittir. Biz mütevazı olacağız" diye konuştu.

"SON ZAMANLARDA GERİLEME YAŞANDIYSA SEBEBİ YAPTIĞIMIZ YANLIŞLARDIR"

Partililere samimi itiraflarda bulunan Erdoğan, "Son zamanlarda gerileme yaşandıysa maalesef yaptığımız yanlışlardan. Kendi çıkarını partisinin ve ülkesinin önünde tutan hiç kimse AK Parti'de yöneticiliğe talip olamaz." dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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