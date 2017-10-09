Ukrayna Cumhurbaşkanı ile ortak basın toplantısı düzenleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırım'daki Rus işgalinin yasadışı olduğunu belirterek bu konuda Ukrayaya'nın yanında olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna temasları çerçevesinde mevkidaşı Ukrayna Cumhurbaşkanı Poroşenko ile görüşme gerçekleştirdi. Erdoğan, görüşme sonrası düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını cevapladı.

Erdoğan konuşmasında şunları belirtti:

İki yıl aradan sonra Ukrayna'yı yeniden ziyaret etmekten duyduğum memnuniyeti dile getirmeliyim. Değerli dostum Poroşenko'ya, ev sahipliğinden dolayı şükranlarımı sunuyorum. Dostumuz, komşumuz ve stratejik ortağımız Ukrayna ile ilişkilerimiz her yıl gelişiyor.

"İLİŞKİLERİMİZİ EN ÜST SEVİYEYE ÇIKARDIK"

Ukrayna bölgemizin istikrar ve güvenlik konusunda kilit ülkelerinden biridir. Bu itibarla ikili ilişkilerimize stratejik vizyonla yaklaştık. 2003 yılında öncelikli ortak ülkelerden biri ilan ettik. 2011'de ilişkilerimizi en üst seviyeye çıkardık.

Vizelerin kalkmasının ardından bu yıl kimlikle seyahat anlaşmasını başlattık. Bugün ikili ve heyetlararası görüşmelerde Karadeniz havzasının güvenliği de dahil olmak üzere ülkelerimiz ilgilendiren konuları ele aldık.

"KIRIM'IN İLHAKINI TANIMADIK TANIMAYACAĞIZ"

Kırım'ın yasadışı ilhakını tanımadık ve tanımayacağız. Ukrayna'nın, ülkelerine sadakatini kanıtlamış Tatarlara verdiği desteği takdirle karşılıyoruz. Bu konuyu gündemde tutmaya devam edeceğiz. Kırım'daki yasadışı durumun sona erdirilmesi için hukuki girişimlerin önemine inanıyoruz ve bu konuda Ukrayna ile eş güdüm halinde çalışmaya devam edeceğiz.

"KIRIM'LA İLGİLİ TAVRIMIZ BELLİDİR"

Kırım konusundaki hassasiyetleri basın açıklamasında da ifade ettim. Şu anda cezaevinde olan Kırım Tatarı doslarımızla ilgili olarak da doğru bulmadığımızı belirttik. Kırım'la ilgili tavrımız bellidir. Kırımlı kardeşlerimizi kendimizden gördük, bundan sonra da görmeye devam edeceğiz.

"SERBEST TİCARET ANLAŞMASINI UYGULAMAYA GEÇİRMELİYİZ"

Ukrayna'nın doğusundaki çatışmalarında bir an önce sonlandırılmasını istiyor ve bunun Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne saygı dahilinde çözebileceğine inanıyoruz. Serbest ticaret anlaşmasını bir an önce hayata geçirmeliyiz. Artık bunu uygulamaya geçirmeliyiz.

Sayın dostum Poroşenko ile bu konuda mutabıkız. Çifte vergilerin önlenmesi anlaşmasının imzalanmasından da memnuniyet duyuyorum.

Bugün bir müjdeyi de milletimle paylaşmak isterim. Ukrayna'da Türk dili ve kültürüne ilgiye cevap vermek için Yunus Emre Kültür Merkezi açıyoruz.

FETÖ, pek çok ülkede farklı isimde faaliyet gösteriyor ve okullar bunların insan devşirme konusundaki en etkili yöntemleri. Bu konuyu da değerli dostumla görüştüm.

Kaynak: haberinburada