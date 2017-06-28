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ERDOĞAN'DAN RUS BASININA FLAŞ AÇIKLAMALAR...


ERDOĞAN'DAN RUS BASININA FLAŞ AÇIKLAMALAR...
Tarih : 28 Haziran 2017, 12:02
Puan Ver : Erdoğan'dan Rus Basınına Flaş Açıklamalar...(5/10)3


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Rusya'da yayımlanan İzvestiya gazetesine verdiği demeçte, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde geniş çaplı yeni bir operasyon düzenleyebileceğini ve ülkenin kuzeyinde bir Kürt devleti kurulmasının önlenmesi için Menbiç ve Rakka'yı kontrol alanına alabileceğini söylediği aktarıldı. İzvestiya'nın yayınladığı açıklamalar Rus basınında önemli bir yer kapladı.



Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Harran'da Suriyeli sığınmacıların kaldığı bir kampı ziyaret etmesi ardından İzvestiya gazetesine konuştu. Rus haber ajansı Sputnik'in aktardığına göre Erdoğan, Suriye'nin kuzeyinde bir Kürt devleti kurulmasına izin vermeyeceklerini belirtip 'en ufak bir tehdit karşısında bile' burada yeni bir askeri operasyon düzenlemeye hazır olduklarını ifade etti.



"OLUMSUZ ŞEYLER GÖRÜLÜYOR"



"Suriye'de şu anda olumsuz süreçler görülüyor. Eğer bu durum sınırlarımız için bir tehdit oluşturursa Fırat Kalkanı operasyonunda olduğu gibi tepki vereceğiz" diyen Erdoğan, daha önce Menbiç ve Rakka'yı terörist gruplardan kurtarmaya hazır oldukları ifade ettiklerini fakat ABD liderliğindeki koalisyon güçlerinin 'bahislerini Kürt gruplardan yana oynadığını' söyledi. Erdoğan ayrıca, terör örgütü PYD ve YPG'yi kastederek, Ankara'nın, 'stratejik partnerlerinin teröristlerle ortak hareket etmesinden üzüntü duyduğunu' ifade etti.



İzvestiya'ya göre, Erdoğan'ın bu açıklamaları Washington ve Moskova'dan endişe yaratıyor.



 



kaynak:hürriyet








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