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ERDOĞAN'DAN, PYD İLE İLGİLİ FLAŞ SÖZLER: YENİ BİR KOBANİ'YE İZİN VERMEYİZ


Erdoğan'dan, PYD ile İlgili Flaş Sözler: Yeni Bir Kobani'ye İzin Vermeyiz
Tarih : 08 Ekim 2017, 17:30
Puan Ver : Erdoğan'dan, Pyd İle İlgili Flaş Sözler: Yeni Bir Kobani'ye İzin Vermeyiz(6/10)2

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 26. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın kapanış töreninde yaptığı konuşmada İdlib operasyonunun başladığını hatırlatarak "En doğudan Akdeniz'e oluşturulmak istenen bir terör koridorunu biz bozmak mecburiyetindeyiz. Eğer biz buna müsaade edersek yeni bir Kobani yaşarız. Biz yeni bir Kobani yaşamak istemiyoruz ve bunu yaşatmayacağız." dedi.

"İDLİB BİZE DÜŞEN BİR GÖREVDİ"

İşte Erdoğan'ın İdlib'le ilgili konuşmasından satır başları:

"Her an bizim sınırdaki illerimiz tehdit altındadır. Hatay'dan al, Gaziantep, Mardin bütün buralarda bir tehdit var. Bugün 3,5,10 havan topu geliyorsa yarın başka bombalar buraya inmeye başlar. Şimdi olay çok daha farklı. Halep'ten kimler kaçmak zorunda kaldı. Kardeşlerimiz. Halep, bizim kardeşlerimiz. Bugün Gaziantep'e bak, Halep'ten ayıramazsın. Halep'teki o insanlar o bombaların altından mecburen İdlib'e kaçmak zorunda kaldılar. Bugün milyonlarca insan İdlib'de ama her an yine tehdit altındalar. Bize düşen bir görev de İdlib'di. Astana'da bunun çalışmalarını yaptık. İran, Rusya. Alınan kararları uygulamaya koyduk. Çatışmasızlık bölgesi.

"YENİ BİR KOBANİ İSTEMİYORUZ"

Dün itibarıyla adımı atılan bu sabah ise uygulamaya başlayan süreç devam ediyor ve herhangi bir sıkıntı olmadan ÖSO ile beraber bizim de desteğimizle oradaki gayret devam ediyor. Biz yeni bir Kobani yaşamak istemiyoruz ve bunu yaşatmayacağız. Gerçek hak sahibi olanlar buralardan sürülmüştür."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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