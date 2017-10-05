Putin'in K.Irak'la ilgili olarak "Biz vanaların kapatılmasına karşıyız" açıklamasına Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Buna Türkiye, İran ve Irak merkezi yönetimi ortak karar verecek" dedi.

Putin'in K.ırak'daki korsan referandum sonrası atılan adımlarla ilgili olarak "vanaların kapatılmasına karşıyız fiyatlar yükselir" açıklamasına Erdoğan'dan yanıt geldi. Erdoğan, "Vanaların kapatılıp kapatılmayacağına Türkiye, İran ve Irak merkezi yönetimi, hep birlikte biz vereceğiz kararı" dedi.

"KARARI BİZ VERİRİZ"

Erdoğan, "Petrol fiyatları yükselmesi, Rusya için daha iyi olur. Sayın Putin yükselmesini istemiyor mu petrol fiyatlarının? O latife yapmıştır. (Gülüşmeler). Bölgede onun (vanaları kapatmanın) kararı verilecekse, onu bizler vereceğiz. Türkiye, İran ve Irak merkezi yönetimi, hep birlikte biz vereceğiz kararı" diye konuştu.

Kaynak: haberinburada