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ERDOĞAN'DAN PUTİN'E MEKTUP


ERDOĞAN'DAN PUTİN'E MEKTUP
Tarih : 27 Haziran 2016, 17:40
Puan Ver : Erdoğan'dan Putin'e Mektup(7/10)6


Kremlin'in resmi internet sitesinde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mektubunun Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e ulaştığı belirtildi.



Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Rus uçağının düşürülmesine ilişkin olarak "pişmanlık ve taziyelerini" ilettiğini açıkladı.



Peskov açıklamasında, Erdoğan'ın Rusya Devlet başkanı Vladimir Putin'e yolladığı mektubunda, "pişmanlık ve taziyelerini ifade ederek üzgünüm" dediğini belirtti ve Erdoğan'ın Rusya'yı, "bir dost ve stratejik ortak" olarak nitelendirdiğini belirtti.



Kremlin'e göre Erdoğan mektupta, "Rusya'ya ait uçağı düşürme konusunda hiçbir zaman bir isteğimiz ya da kastımız olmadı" dedi.








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