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ERDOĞAN'DAN PUTİN AÇIKLAMASI


ERDOĞAN'DAN PUTİN AÇIKLAMASI
Tarih : 30 Mayıs 2016, 12:30
Puan Ver : Erdoğan'dan Putin Açıklaması(9/10)10


Rusya Devlet Başkanı Putin, Atina ziyaretinde "Türkiye ile arayı düzeltmek istiyoruz, Ankara'nın adım atmasını bekliyoruz" demişti. Erdoğan'a Putin'in o sözleri soruldu.



"İlişkilerin bozulmasını biz istemedik" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sayın Putin'den olumlu bir adım geldi de biz olumsuz bir yaklaşım mı sergiledik? Böyle bir şey sözkonusu değil. Neler yaşandığını herkes biliyor. Öldürülen pilotun naaşını, yaklaşık on gün süren müzakereler neticesinde biz aldık. Naaşı almakla da kalmadık. Ortodoks bir papaz getirerek, naaşla ilgili tüm dini ritüellerin yerine getirilmesini sağladık. Dolayısıyla türkiye olarak o hadisede üzerimize düşeni en iyi biçimde yerine getirdik " dedi.







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