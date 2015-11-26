

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, "Kusura bakmayın DAİŞ'le mücadele ettiğiniz filan yok. Kusura bakmayın DAİŞ'le mücadele ettiğiniz filan yok. Siz oradaki Türkmen kardeşlerimizi öldürüyorsunuz" dedi. Erdoğan, "Şimdi diyorlar ki DAİŞ'ten Türkiye petrol alıyormuş. Çok ayıp, yazıklar olsun" DAİŞ'ten petrol aldığımızı iddia edenler ispatlamakla sorumludur"ifadesini kullandı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:







Haberdar'ın haberine göre, Suriye konusu, tıpkı Mısır gibi Libya gibi balkanlar gibi Kafkasya gibi bizim asli meselemizdir. Suriye meselesine diğer ülkelerin yaklaşımıyla bizim yaklaşımımız arasında büyük farklar vardır. Suriye'ye atılan her bombanın yol açtığı tahribatı kendi yüreğimizde hissediyoruz. Daha önce Bosna'da Karabağ'da yaşananlar için ne hissediyorsak bugün de aynısını hissediyoruz. Biz coğrafyamızda hiçbir kesime gözümüzü gönlümüzü kapatamayız. Başkaları için bataklık olabilir, ama bizim için oralar ayrılmaz bir parçamızdır. Kafkasya, Balkanlar, Orta Asya gibi yerler başkaları için sorunlu bölgeler olabilir. Oralar bizim için medeniyetimizin en değerli unsurlarıdır.



“BAKIYORSUN ÖNÜNE PROFESÖR YAZIYOR”



İşte biz bu yüzden dünya beşten büyüktür diyoruz. Milletimizin ve coğrafyamızın işte bu köklü geçmişini bilmeyenler, bizim Suriye başta olmak üzere bölgemizdeki sorunlara yönelik samimiyetimizi de anlamıyor. Bakıyorsun önünde profesör yazıyor, ama bu inceliği anlamıyor. Çıkıp oradan işte Ortadoğu'daki yürütülen politikalarda Türkiye'nin durumu diyor. Bunların işi bu değil, anlamıyorlar. Bunlar damdan düşen değil. Sadece ideolojik bir kafa yapısıyla mantığıyla olaylara bakanlar. Nerede bu ülkenin çıkarı var, bunun hesabını bunlar yapmazlar.



Bölücü terör örgütü eylemleri konusunda bu güruhun ihanete varan bir tutum içinde olduğunu görüyoruz. DEAŞ'ın saldırılarında benzer tavırla sahneye çıktığına şahit oluyoruz. Bunların 78 milyon içinde bir avuç azınlık olduğunu biliyoruz. Bunu azınlık hukuku açısından değerlendirmiyorum, ama kendilerini çoğunluğun üstünde tahakküm etme garabeti içinde olduklarını görüyorum.







'ILIMLI GRUPLAR HEDEF ALINIYOR'



Biz sipariş üzerine mücadele vermiyoruz. Daha önce Afganistan'da oynanan senaryonun Irak ve Suriye'de tedavüle sokulduğunu biliyoruz. Suriye'ye güya DAEŞ ile mücadele anlamında askeri güç taşıyan, ama bugüne kadar DEAŞ'a hiçbir zarar vermeyen ılımlı grupları hedef alanların gayesi ortadadır.







“DAEŞ MESELESİNİ AÇIKÇA ORTAYA ÇIKMASINI İSTİYORUM”



Bugün burada DEAŞ meselesinin açıkça ortaya çıkmasını istiyorum. Bölgeyi dizayn etmenin peşinde olanların asıl yüzlerini hep birlikte görmüş olacağız. DEAŞ denen örgütle Türkiye'den başka ciddi olarak mücadele eden ülke neredeyse yoktur. Türkiye bu örgütü 2005 yılında eski isimleriyle terör örgütü olarak tanımıştır. 2013'te de yeni ismiyle terör örgütü olarak kabul ettiğimiz bu yapıyla mücadelemizi sürdürdük. Ülkemizin tutumu nettir.