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Erdoğan'dan Parti Yönetimine Talimat: Gençler, İlçe Başkanı Olsun

ERDOĞAN'DAN PARTİ YÖNETİMİNE TALİMAT: GENÇLER, İLÇE BAŞKANI OLSUN

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, halen süren ilçe kongrelerinde gençlik kollarından genç isimlerin ilçe başkanı yapılmasını istedi.

Tarih : 27 Ağustos 2017, 17:40
Puan Ver : Erdoğan'dan Parti Yönetimine Talimat: Gençler, İlçe Başkanı Olsun(6/10)2

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti MKYK toplantısında parti yönetimine ilginç bir talimat verdi. Erdoğan, halen süren ilçe kongrelerinde gençlik kollarından genç isimlerin ilçe başkanı yapılmasını istedi. Erdoğan ayrıca, kadın ve gençlik kolları temsilcilerinin il yönetimlerine alınmasını söyledi. Partinin yaptırdığı anketlerde, gençlerden yeterli destek gelmemesinin bu kararda etkili olduğu yorumu yapılıyor.

PARTİDE YAPILANMA

Edinilen bilgiye göre, önceki gün Erdoğan başkanlığında yapılan ve dört saat süren MKYK toplantısında, parti birimlerinin yeni dönem çalışmaları konusunda brifing alındı. Toplantıda, hükümet çalışmalarından çok parti genel merkezinin çalışmaları masaya yatırıldı. Toplantıda, ilçe kongrelerinin devam ettiği dile getirilirken, tüm MKYK üyelerinin ilçe kongrelerinde görevlendirilmesine karar verildi.

GENÇ BAŞKAN TALİMATI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kongrelerle ilgili değerlendirme yapılırken, "Partimiz yeniden yapılanırken, gençlere ve kadınlara öncelik vermeliyiz. Gençleri ve kadınları parti yönetiminde daha fazla görevlendirmek gerekir. İlçe başkanlarını belirlerken, gençlik kollarından isimleri başkan yapın. İl yönetimlerine de gençlik ve kadın kollarından yöneticiler getirin" mesajını verdi.

Parti tarafından daha önce yapılan araştırmalarda, gençlerin desteğinin azaldığı, son referandumda da oy kullanan gençlerin sadece yüzde 35'inin destek verdiği saptanmıştı. Parti kurmayları, azalan desteği arttırmak için önlem alınacağını belirttiler.

TASFİYE DEĞİL YENİLENME

Erdoğan, kongre sürecinde zaman zaman dile getirdiği "metal yorgunluğu ve değişim" sözlerine de açıklık getirdi. Erdoğan, teşkilatlarda başlattıkları değişimin tasfiye olarak algılanmaması gerektiğini söyledi. Erdoğan, "Bu bir tasfiye değil, yenilenmedir. Görevden ayrılan tüm arkadaşlarımız başarısızlık nedeniyle ayrılmıyor. Biliyorsunuz üç dönem şartı teşkilatlarımız için de gerekli. Yenilenme adına yapılan görev değişiklikleri de var" dedi.

ÖZELEŞTİRİ

Erdoğan, 2019 seçimlerine bugünden hazırlanılması gerektiğini belirterek, vatandaşlarla tek tek bağ kurulması gerektiğini belirterek, "Halka dokunacak işler yapmalıyız" dedi.

Toplantıda konuşan MKYK üyeleri de referandum sonuçlarının ardından yaptıkları analizleri paylaştı. Parti teşkilatlarının çalışmalarda, salon toplantıları yerine, ev ziyaretleri, yüz yüze ilişki, mikro sorunlara çözüm önerileri gibi başlıklara ağırlık verilmesi gerektiğini dile getirdiler. Parti örgütü ve belediyelerin insani ilişkiler yerine profesyonel ilişkiler içine girdiği, para ve güç ekseninde kurulan bu ilişkilerin partiye zarar verdiği saptamalarını dile getirdiler. Kaynak: Hürriyet

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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