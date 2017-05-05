ERDOĞAN'DAN ÖNCE ONLAR GİTTİ! ABD'YE KRİTİK ZİYARET
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15-16 Mayıs'taki ABD ziyareti öncesi, Akar, Kalın ve Fidan temaslarda bulunacak
Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan, ABD'ye hareket etti.
Habertürk TV'den Çimen Çetin'in edindiği bilgiye göre; 3 isim, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15-16 Mayıs'taki ABD ziyareti öncesi temaslarda bulunacak.
ABD ZİYARETİNİN GÜNDEM BAŞLIKLARI
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu ay içindeki en önemli adresi Washington olacak. 3 ismin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ziyareti öncesinde, ön çalışma gerçekleştireceği belirtildi. ABD Başkanı Donald Trump, referandum sonuçlarının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ilk arayan liderler arasındaydı. Kendisini tebrik ettikten sonra da bu ziyaret kararı alınmıştı.
Suriye, Irak ve FETÖ ile mücadele kapsamında Fetullah Gülen'in iadesi gündeme gelecek başlıklar arasında yer alıyor.
kaynak:habertürk
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