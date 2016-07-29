

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz'da FETÖ/PDY darbe girişiminde uçakların hedefi olan ve 47'si polis 50 kişinin şehit olduğu Özel Harekat Daire Başkanlığı'nı ziyarete etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu saldırılarla sakalımızı kestiler" derken, ABD'li bir generalin açıklamalarına çok sert tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretine Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İçişleri Bakanı Efkan Ala, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Genelkurmay Başkanı Org. Hulusi Akar eşlik etti.







Ziyaret sırasında bombalanan binada asılan pankart dikkat çekti











Özel Harekat Daire Başkanlığı'nın kampüsünde bulunan Şehitler Camii'nde Cuma namazanı kılan Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra bombalanan yerleri inceleyip yetkililerden bilgi aldı. Şehitler için dua edildikten sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan bir konuşma yaptı.







"İÇİMİZDE HAİNLER OLABİLİR' DEMİŞTİM"







"Bu saldırılarla sakalımızı kestiler' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı konuşmada şunları vurguladı: Silahlı kuvvetlerimizin en üst kademesindeki sorumlusu olan kardeşlerim, emniyet teşkilatımızın en üstündeki sorumlu kardeşlerim. Bir birlik ve beraberlik içerisinde, bu anlamlı bir araya gelişte hepinizi selamlıyorum. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum.Sizlerin 15 Temmuz'daki duruşunuz, sizlerin aziz milletimle beraber müşterek duruşu bir hain grubun özellikle saldırılarını püskürtmüştür. Ramazan iftarında söylemiştim, 'İçimizde hainler olabilir. Bu hainler asla bizi yıldırmasın' demiştim ve nitekim bu hainler geldiler özel harekatımızı bombalamak suretiyle 50 kardeşimizin şehit olmasına vesile oldular. Ama onlar ihanetleriyle anılacak, şehitlerimiz hiç unutulmayacak. Onlar bu vatanı vatan yapanlar olarak anılacak.







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ABD'Lİ KOMUTANA SERT TEPKİ: SEN KİMSİN HADDİNİ BİL!







Biz askeriyle, polisiyle, köy korucularıyla ve tüm milletimizle 15 Temmuz'da bir olduk, beraber olduk, iri olduk, kardeş olduk, hep birlikte Türkiye olduk. Türkiye olduk niye biliyor musunuz? Çünkü dünya bu demokrasi nöbetini tutanları sadece izliyor. Sadece bize oralardan geçmiş olsun. Söyledikleri bu. Arkasından 'Gelecek için endişe duyuyoruz.' Endişleri şu; bu içeri alınanlar, tutuklananlar... "İşte bir tanesi ne yazık ki Amerika'da aynı zamanda önemli bir makamda olan general veya amiral kalkıyor, 'irtibat halinde, görüşme halinde olduğumuz üst düzey komuta kademesinde olanlardan içeri alınanların olduğunu görüyorum, duyuyorum.' Bunu söylüyor. İnsan biraz sıkılır, bunun kararını vermek senin haddine mi? Sen kimsin? Bir defa haddini bileceksin, kendini bileceksin. Sen benim ülkemdeki yapılan bir darbe girişimine yönelik kalkıp, bu darbe girişimini püskürten bu devlete demokrasi adına teşekkür edeceğine tam aksine darbecilerin yanında yer alıyorsun. Zaten darbeci senin ülkende. Darbeciyi senin ülkende zaten besliyorsunuz. Benim milletimi asla inandıramazsınız.







Milletim bu tezgahın içinde olanları da biliyor. Bu tür açıklamalar, bu olayın arkasında kimlerin olduğunu biliyor. Bu açıklamalarla kendinizi açığa çıkarıyorsunuz. Bunlar bu saldırlarla sakalımızı kestiler. Ancak biz burada daha güzel bir projeyi buraya inşa edeceğiz. Bu ömrümüzü nasıl noktalacağımıza bir belge var mı? Kimisi trafik kazasında, kimisi kalp krizinden gidiyor, kimileri de bu kutlu yolda şahadet şerbetini içiyor. Ne mutlu şehitlerimize.