

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen ay Niğde'de meydana gelen kazada anne ve babasını kaybeden 33 günlük Sude bebeği, bir anne şefkati ile emzirerek örnek davranış sergileyen Niğde Devlet Hastanesi Acil Servis Doktoru Filiz Demir'i iftara davet etti. Bugün, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde esnaflara yönelik iftara katılacak olan 2 çocuk annesi 15 yıllık acil servis doktoru Demir de, kendisinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından iftara davet edilmesinin gurur verici olduğunu belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımız, Buse bebeği emzirdiğim haberi görmüş. Beni özel davetli olarak çağırdı. Kendisine teşekkür ediyorum" dedi.