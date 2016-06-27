ERDOĞAN'DAN O DOKTORA ÖZEL İFTAR DAVETİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen ay Niğde'de meydana gelen kazada anne ve babasını kaybeden 33 günlük Sude bebeği, bir anne şefkati ile emzirerek örnek davranış sergileyen Niğde Devlet Hastanesi Acil Servis Doktoru Filiz Demir'i iftara davet etti. Bugün, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde esnaflara yönelik iftara katılacak olan 2 çocuk annesi 15 yıllık acil servis doktoru Demir de, kendisinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından iftara davet edilmesinin gurur verici olduğunu belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımız, Buse bebeği emzirdiğim haberi görmüş. Beni özel davetli olarak çağırdı. Kendisine teşekkür ediyorum" dedi.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar