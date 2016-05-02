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ERDOĞAN'DAN O ASKERE CEP TELEFONU


ERDOĞAN'DAN O ASKERE CEP TELEFONU
Tarih : 02 Mayıs 2016, 17:08
Puan Ver : Erdoğan'dan O Askere Cep Telefonu(7.3/10)10


CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Mardin'in Nusaybin ilçesinde, teröristlerin açtığı ateşte kurşunlardan birinin cebindeki telefonuna isabet etmesiyle hafif yaralı olarak kurtulan Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Bozok'a cep telefonu hediye etti.

Tokat'ın Niksar ilçesine bağlı Kümbetli köyü nüfusuna kayıtlı jandarma uzman çavuş Mustafa Bozok, Ankara'dan geçici görevle 7 ay önce terör operasyonları nedeniyle Güneydoğu bölgesine sevk edildi. Burada önce Diyarbakır'ın Sur, ardından Şırnak'ın Silopi ilçesinde görev yapan Mustafa Bozok, son olarak Mardin'in Nusaybin ilçesinde görevlendirildi. Burada çıkan çatışma esnasında PKK'lı teröristlerin silahlarından çıkan kurşunlardan biri uzman çavuş Bozok'un sağ bacağında, pantolonun yan cebindeki cep telefonuna isabet etti. Cep telefonu kullanılmaz hale gelirken, Mustafa Bozok ise olayda hafif yaralandı.



Önce Nusaybin Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan uzman çavuş Mustafa Bozok daha sonra ise Diyarbakır Asker Hastanesi'ne sevk edildi. DHA'nın duyurduğu haber sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaralı askere telefonun yenisini gönderdi. Hastanede tedavisi süren Bozok'a, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hediyesi Mardin Valiliğince ulaştırıldı. Bozok, hediye için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.








Etiketler: Erdoğan  Dan  O  Askere  Cep  Telefonu    haber

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