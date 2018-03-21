ERDOĞAN'DAN NEVRUZ MÜJDESİ! 23 MİLYON HANEYE TOHUM GÖNDERİLECEK
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde "Milletimizle Birlikte Daha Yeşil Türkiye Buluşması"nda konuştu.
"PKK'nın kutladığı değil, insanların kutladığı Nevruz'u kutluyoruz" diyen Erdoğan, 23 milyon aileye karaçam tohumu gönderileceğini söyledi.
"BAHARIN MÜJDECİSİ OLAN NEVRUZ'U KUTLUYORUZ"
İşte Erdoğan'ın konuşmasından önce çıkanlar:
21 Mart'ta doğanın uyanışın sembolü, baharın müjdecisi olan Nevruz'u kutluyoruz. Nevruz'unuz mübarek olsun.
Biz PKK'nın kutladığı Nevruz'u değil, inananların kutladığı Nevruz'u kutluyoruz.
"23 MİLYON HANEYE KARAÇAM TOHUMU GÖNDERİYORUZ"
Vatandaşlarımıza ulaştıracağımız tohumların, fidanların toprakla buluşmasını arzu ediyoruz. Tohumları saçmak bizim, onu büyütmek toprağın işidir.
23 milyon haneye PTT aracılığıyla mektupla karaçam tohumu gönderiyoruz.
Kaynak: haberinburada
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