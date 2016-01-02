

HDP eş başkanlarının yaptığı açıklamaların anayasal suç olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, bunun bir bedeli olduğunu söyledi.







Erdoğan “Parti kapatılma olayı düşünülmemeli. Dokunulmazlıklarının kaldırılmasıyla başlayacak süreç, terörle mücadele açısından havayı olumlu yönde etkiler. Bunlara karşı gerekli cevabın verilmesi, yargı mekanizmasının devreye girmesi gerekir” dedi.







Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan ziyareti dönüşünde uçakta kendisini takip eden gazetecilere önemli açıklamalarda bulundu ve soruları yanıtladı.







Suudi Arabistan ziyaretinde ikili ilişkilerimiz açısından en önemli gelişme, Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin kurulmasına karar verilmiş olmasıdır. Ben bunun, Türkiye-Suudi Arabistan arasında “zirve” diyeceğimiz en önemli adım olduğunu düşünüyorum. Bu mekanizmanın, iki ülke arasında her türlü, askeri, siyasi, ticari, kültürel alanlarda işbirliğimizi geliştirmek suretiyle, her iki ülkeye de, kazan-kazan esasına göre çok şeyler kazandıracağına inanıyorum. Bir diğer konu da, terörle mücadelede bir işbirliği adımının şu anda atılıyor olması. İslam İttifakı adlı bu girişimin ön görüşmeleri Riyad'da yapıldı. Bunun devamı noktasındaki çalışmalar da devam ediyor. Yani, İslam dünyasındaki ülkelerin bu işbirliği içerisinde yer alması büyük önem arz ediyor. Böyle bir ittifakın oluşması, inanıyorum ki geleceğe yönelik kararları almada bu çok daha sağlıklı neticeler doğuracaktır. Ben ittifakın isabetli kararlar alacağı düşüncesindeyim. Yeter ki, çalışmalar karşılıklı güven esasına dayalı olarak yürütülsün. Bölgesel konularda Suriye, BM Güvenlik Konseyi 2554 sürecini görüşme imkanımız oldu. Bir de Irak, Filistin, Yemen, bu konuları aramızda görüşme durumu oldu.