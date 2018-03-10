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Erdoğan'dan NATO'ya: Suriye'ye neden gelmiyorsunuz

ERDOĞAN'DAN NATO'YA: SURİYE'YE NEDEN GELMİYORSUNUZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO için "Afganistan'a çağırdın geldik, Somali'ye çağırdın geldik, Balkanlara çağırdın geldik, şimdi de ben çağırıyorum, hadi bakalım Suriye'ye gel. Niye gelmiyorsun." dedi

Tarih : 10 Mart 2018, 15:40
Puan Ver : Erdoğan'dan Nato'ya: Suriye'ye Neden Gelmiyorsunuz(9/10)5

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mersin'de Servet Tazegül Kapalı Spor Salonu'nda AK Parti'nin 6. Olağan İl Kongresi öncesi dışarıda bekleyen vatandaşlara seslendi.

NATO'YA SESLENDİ

Afrin'de etkisiz hale getirilen terörist sayısının 3 bin 195 olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Malum bu ara aynı zamanda Afrin'deki ilerleyişimiz devam ediyor. Sabah itibariyle teröristlerin 3 bin 195'i etkisiz hale getirilmiştir. Herhalde şimdi çok daha ilerlemiş vaziyette. Afrin'e doğru ilerliyoruz" derken NATO'ya seslendi.

Erdoğan şunları söyledi:

"Ey NATO neredesin? Bu kadar mücadele veriyoruz. Türkiye NATO'nun üyesi değil mi? Neredesin? Afganistan'da hemen NATO üyesi ülkeleri oraya davet ettin, peki Suriye'de? Suriye'de NATO üyesi olan ülkeler... Aslında kudretleri yetse kalkacaklar onlar açık net karşımıza dikilecekler fakat Türkiye'nin dik durduğunu görünce buna cüret edemiyorlar. Ama bizim isteğimiz şuydu, Afganistan'a çağırdın geldik, Somali'ye çağırdın geldik, Balkanlara çağırdın geldik, şimdi de ben çağırıyorum, hadi bakalım Suriye'ye gel. Niye gelmiyorsun?"

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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